Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde Sinop’ta yatırımcılara 14,6 milyon TL hibe desteği sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca düzenlenen 2022-2023 dönemi Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 14’üncü 3 etap kırsal kalkınma ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi programı a ve b iş planları çerçevesinde il genelinde alınan başvurularının değerlendirilme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Programda yatırım konularının modern ahır yapımı, su ürünleri yetiştiriciliği ve yeni teknoloji tarım makineleri alımı olduğu belirtildi.

Sinop Tarım İl Müdürü Fatih Önlem, 105 adet Kırsal Kalkınma Altyapı konulu projeye 4 milyon 364 bin 695 TL, 3 adet ise Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım konulu projeye 10 milyon 310 bin 552 TL hibe desteği sağlanacağını belirtti. Projelerin tamamlanması ile birlikte yatırımcılara toplamda 14 milyon 675 bin 247 TL hibe desteği sağlanacağını vurguladı.

Sinop Tarım İl Müdürü Önlem, “İlimizde her geçen yıl projeye olan ilginin ve başvuruların arttığını görmekteyiz. Uygulanan projeler ile üretim ve kalite arttırılacak, ekonomiye katkı sağlanarak üreticinin refah seviyesi yükseltilecektir. Bu ve bundan sonra uygulanacak tarım ve hayvancılık projelerimiz, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.