Sinop’ta tarihi kale surları kalıntılarının arasına 19. yüzyılda inşa edilen Kuşüzümü Konağı, geçmişindeki yöresel keten kültürünü canlandırmak adına restore edilerek Keten Müzesi’ne dönüştürülüyor.

Sinop’ta tarihi kale surları kalıntılarının arasına 19. yüzyılda inşa edilen Kuşüzümü Konağı, geçmişindeki yöresel keten kültürünü canlandırmak adına restore edilerek Keten Müzesi’ne dönüştürülüyor.

Yapımı 19. yüzyılın başlarına dayandığı tahmin edilen Tuzcular Caddesi üzerinde bulunan tarihi Kuşüzümü Konağı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) desteği ve İl Özel İdaresi ortak çalışmasıyla turizme kazandırılmak adına restore ediliyor. Yaklaşık 1 yıllık restore çalışmaları tamamlandığında Sinop’un geçmişindeki keten kültürünü yeniden yansıtacak ve turizme ‘Keten Müzesi’ olarak hizmet verecek.

Mayıs ayında ihalesinin tamamlandığını duyuran Sinop İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, proje ile ilgili başlayan çalışmalar hakkında İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuştu. Yaklaşık 10 milyon TL’lik bedele sahip olan restorasyonun kentin turizmine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Üçüncüoğlu, “Kuşüzümü Konağı, Özel İdare tarafından maliklerinden satın alınmış, KUZKA ile Özel İdare iş birliğiyle yüzde 75’i KUZKA yüzde 25’i Özel İdare olarak projesini onaylattık. Keten Müzesi olarak halkımızın hizmetine açacağız. Bu bölgede yetişen keten ürünleriyle ilişkili olarak projesini bakanlıktan onaylattık, ihalesi yapıldı ve müteahhit firma çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı” diye konuştu.

Tarihi Cezaevi’ne yürüme mesafesinde

Üçüncüoğlu, “Ayancık ve Sinop’ta üretilen ketenle ilgili bir proje oluşturuldu bunun yapımı için. Geçmişte üretilen ketenlerin Halk Eğitim Merkezi’nde hanımlar tarafından işlemesi yapılıyor. Burada hem onlar teşhir yapılacak, güzel bir eser kazandırılmış olacak. Tarihi Cezaevi’ne de yürüme mesafesinde, inşallah turizme güzel bir hizmet katmış olacağız” ifadelerini kullandı.