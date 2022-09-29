Sinop’un Türkeli ilçesinde vatandaşlar tarafından ormanlık alanlardan toplanan kestaneler tezgahlarda 70 TL’den satılıyor.

Sinop’un Türkeli ilçesinde vatandaşlar tarafından ormanlık alanlardan toplanan kestaneler tezgahlarda 70 TL’den satılıyor.

Türkeli ilçesinde başlayan kestane hasadının ardından sezonun ilk kestanesi tezgahlarda yerini aldı. Kilogramı 70 TL’den satılmaya başlanan kestanede geçen yıla oranla rekoltenin düşük olduğu belirtiliyor.

Türkeli’de soğuk kış akşamlarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan kestanenin hasadı başladı. Yamaç ormanlarda hasada başlayan üreticiler, meşakkatli bir çalışmayla ürünlerini tüketiciyle buluşturmak için çaba sarf ediyor.

Her hafta Perşembe günleri kurulan halk pazarında kestane satmaya başlayan esnaf Ünal Çetin, “Bu sezonun ilk kestane hasadını satmaya başladık. Geçen sene kestane sezonu çok güzel geçmişti. Bu sene geçen seneye göre kestane rekoltesinin düştüğünü görüyoruz" dedi.