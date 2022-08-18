Sinop’un merkeze bağlı Kozcuğaz köyü Sakça Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gece saatlerinde kesilen çam ağaçları vatandaşlar tarafından tepki çekti.

Sinop’un merkeze bağlı Kozcuğaz köyü Sakça Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gece saatlerinde kesilen çam ağaçları vatandaşlar tarafından tepki çekti.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gece saatlerinde kesimleri yapılan çam ağaçları halatlara bağlanarak kamyonetlerle götürüldü. Ağaçlarda bulunan halat izleri ise kameralara yansıdı.

Sinop Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Burada bizim bilgimiz dışında kaçak kesim olmuştur. Bize Sakça köyü ile ilgili ihbar geldi. Ekiplerimiz burası ile ilgili araştırma ve çalışmalarını devam ettiriyor” denildi.