Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erfelek-Sinop karayolu Uzungürgen mevkiinde 21.00 saatlerinde meydana geldi. Seyir halinde olan 06 DC 9167 plakalı araç sahibi Ziyattin Ö. direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan şarampole girdi. Kaza sonucu sürücü Ziyattin Ö. ve yanında bulunan eşi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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