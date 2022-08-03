Çalışmak için memleketi Kastamonu’dan Sinop’un Ayancık ilçesine gelen ve 16 gün önce kaybolan 27 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmak için memleketi Kastamonu’dan Sinop’un Ayancık ilçesine gelen ve 16 gün önce kaybolan 27 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.

Memleketi Kastamonu’dan Sinop Ayancık’a çalışmak için gelen ve 27 yaşındaki Metin Yaşar, iddiaya göre en son mazeret bildirerek işinden ayrıldı ve ardından kendisinden 16 gündür haber alınamadı. Kendisinden haber alamayan ailesi genç için kayıp ihbarında bulundu.

Bölgede jandarma ve AFAD ekiplerinin ormanlık ve izbe alanlarda başlattığı arama çalışmalarına Deniz Polisi de suda aranması için destek verdi. Ancak ekiplerin kayıp gence ait herhangi bir ize rastlamadıkları öğrenildi.