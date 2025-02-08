Sinop’ta kırsal kesimde hayatı felç eden karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Sinop’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Karla mücadele ekipleri çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Sinop’un Gerze ilçesi Sorkun-Güzelyurt-Kuzsökü Grup Yolu’nda kardan dolayı bir ağaç yola devrildi. Yolu kapatan ağaca ekipler müdahale etti. Ekiplerin ağacı balta ile keserek yoldan kaldırması dikkat çekti.

Sinop İl Özel İdaresi ise yaptığı paylaşımda, "İlimizin her noktasında etkili olan kar yağışı sonrası yollarımızı ulaşıma açık tutmak için 48 iş makinesi, 116 çalışma arkadaşımızla 7/24 esasıyla sahadayız, hizmet etmeye devam ediyoruz" bilgilerini verdi.