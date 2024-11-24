Sinop’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Sinop’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, özellikle Çangal Dağı bölgesinde yoğun olarak kendini gösterdi. Yoğun kar, yer yer görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirirken, sürücülere zor anlar yaşattı.

Ayancık ilçesinin yüksek kesimlerindeki köylere ise kar aniden yağmaya başladı. Karın başlamasıyla birlikte köylüler şaşkınlıkla o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Meteorolojik yetkililer, kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirtti. Vatandaşlar, özellikle yüksek kesimlerde seyahat ederken dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.