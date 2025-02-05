Sinop’ta olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 06 Ocak Perşembe günü 1 gün süre ile ara verildi.

Sinop genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak; 06 Şubat Perşembe günü, Taşımalı Eğitim Öğretime 1 gün ara verildi.

Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, ‘’İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak; il merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek ve Dikmen ilçelerinde; ‘Taşıma Yolu ile Eğitime Erişim Yönetmeliği’ kapsamındaki; tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, 06 Şubat 2025 Perşembe günü, taşımalı eğitim- öğretime 1 gün ara verilmiştir’’ ifadelerine yer verildi.