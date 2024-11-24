Sinop’ta olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 25 Kasım Pazartesi günü 1 gün süre ile ara verildi.

Sinop genelinde etkili olan sağanak yağış, kuvvetli fırtına ve yüksek kesimlerde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim-öğretime 25 Kasım 2024 Pazartesi günü ara verildi.

Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan sağanak yağış, kuvvetli fırtına ve yüksek kesimlerde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilimiz genelinde ‘Taşıma Yolu ile Eğitime Erişim Yönetmeliği’ kapsamındaki; tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında 25 Kasım 2024 Pazartesi günü taşımalı eğitim- öğretime 1 gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.