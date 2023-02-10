Sinop’ta hafta başından itibaren görülen yoğun kar yağışı etkisini azalttı, dün 231 olarak açıklanan kapalı köy yolu sayısı 127’ye geriledi.

Sinop’ta hafta başından itibaren görülen yoğun kar yağışı etkisini azalttı, dün 231 olarak açıklanan kapalı köy yolu sayısı 127’ye geriledi.

Hafta başından itibaren Sinop’ta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı etkisini azalttı. İl genelinde en yüksek 231’e ulaşan kapalı köy yolları, yağışların hafiflemesiyle 127’ye geriledi.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından, Ayancık’a bağlı 48 köy, Boyabat’ta 28 köy, Erfelek ve Gerze’de 14’er köy, merkez ilçede 11 köy, Türkeli’de 9 köy ve Dikmen’de 6 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Kapalı yollarda çalışmaların devam ettiği belirtilirken, yeniden yoğun kar yağışı başlamadığı takdirde kapanan tüm yolların ulaşıma açılması bekleniyor.