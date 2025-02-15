Sinop’un Durağan ilçesi kent merkezinde kara hasret kalan çocuklar, belediye ekiplerince kamyonlarla taşınan karda doyasıya eğlendi.

Sinop’un Durağan ilçesinde Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, ilçenin yüksek kesimlerine yağan karın merkeze ulaşmaması üzerine hem pratik hem de keyifli bir çözüm üretti. Yüksek kesimlerde biriken karı kamyonlarla ilçe merkezine taşıyan Ermiş, okul bahçelerini adeta küçük bir kayak merkezine dönüştürdü.

Bu uygulama, özellikle çocukların büyük beğenisini topladı. Okul bahçelerinde bir araya gelen çocuklar, karın tadını doyasıya çıkarırken, belediye başkanının bu duyarlı hareketi de hem veliler hem de ilçe halkı tarafından takdirle karşılandı.

Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, yaptığı açıklamada, "İlçemizin yüksek kesimlerine kar yağdı ancak merkezde çocuklarımız bu güzellikten mahrum kaldı. Biz de belediye olarak çocuklarımızın yüzünü güldürmek için bu karı taşıma fikrini hayata geçirdik. Çocuklarımızın mutluluğu, bizim için her şeyden önemli" dedi.

Bu örnek davranış, yerel yönetimlerin halkla olan bağını güçlendiren bir adım olarak öne çıkarken, aynı zamanda çocukların doğayla iç içe olmasına da katkı sağladı. Necmettin Ermiş’in bu çözümü, hem ilçe halkı hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.