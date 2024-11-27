Sinop’ta yoğun kar yağışının ardından kapanan 81 köy yolu, yapılan çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Sinop’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 81 köy yolu, Sinop İl Özel İdaresi ekiplerinin aralıksız çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Ekiplerin yoğun mesaisiyle il genelinde kar nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklar giderildi.

Sinop Valiliği, tarafından yapılan yazılı açıklamada, “27 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 09.00 itibarıyla il genelinde kardan dolayı kapalı köy yolu bulunmamaktadır” denildi.