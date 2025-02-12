Sinop’ta kar nedeniyle kapanan köy sayısı 83’e çıktı.

Sinop’ta yoğun kar yağışı nedeniyle Merkez ilçede 4, Ayancık’ta 12, Boyabat’ta 36, Durağan’da 3, Erfelek’te 21, Gerze’de 4 ve Saraydüzü’nde 3 olmak üzere toplam 83 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Sinop Valiliği’nden yapılan paylaşımda, "Kar yağışı sebebiyle kapanan köy yollarında Özel İdare ekiplerimiz tarafından yol açma ve kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor" denildi.

Sinop’ta dün saat 17.00 itibarıyla kapalı köy sayısı 24 olarak açıklanmıştı.

Köylerde kar tatili

Yapılan meteorolojik değerlendirme sonrasında oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, Merkez ilçeye bağlı Sazlı, Akbaş, Göller, Türkmen, Tepealtı, Eymir, Ahlatçık, Boyalı, Tıngır, Oğuzeli, Kirençukuru, Erikli ve Karapınar köylerinde bugün (12 Şubat Çarşamba günü), taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime bir gün ara verildi.