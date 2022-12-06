Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Cevizli Mahallesi otogar karşısındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki K.Ö.’ye yol inşaatı firmasına ait kamyon çarptı. Kazada ağır yaralanan K.Ö., ambulansla Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayancık ilçesi Aygördü nüfusuna kayıtlı K.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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