Sinop’ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla jandarma, emniyet ve kurum görevlileri vatandaşlara broşür dağıttı.

Sinop’ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla jandarma, emniyet ve kurum görevlileri vatandaşlara broşür dağıttı.

Sinop’ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde "Kadına el kalkamaz" sloganıyla broşür dağıtımı ve Kadın Destek (KADES) Uygulaması tanıtımı yapıldı. Vatandaşların yoğun olduğu kapalı pazar yerinde açılan stantlarda görevli personellere Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş eşlik etti.

Programda vatandaşlara broşür dağıtarak kadınlara yönelik şiddetin önüne geçilmesi mesajını veren Vali Erol Karaömeroğlu, “25 Kasım, kadına şiddetle mücadelenin yıl dönümü. Biz de bugünden kadına şiddete farkındalık oluşturmak, ‘kadına el kalkamaz’ mesajımızla çalışma yapıyoruz, emniyet, jandarma ve kurumlarımızla. Diyoruz ki kadına el kalkamaz” diye konuştu.