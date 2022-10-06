Sinop’un Ayancık ilçesinde yapılan kaçak alkol operasyonunda, 28 litre etil alkol, 10 litre kaçak rakı, 5 litre kaçak viski, 45 ml. Alkol esansı ve alkol yapımında kullanılan çok sayıda aparat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli göz altına alındı.

Sinop’un Ayancık ilçesinde yapılan kaçak alkol operasyonunda, 28 litre etil alkol, 10 litre kaçak rakı, 5 litre kaçak viski, 45 ml. Alkol esansı ve alkol yapımında kullanılan çok sayıda aparat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli göz altına alındı.

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Konu ile ilgili Sinop İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “30 Eylül günü Ayancık ilçesinde yapılan operasyon neticesinde 28 litre etil alkol, 10 litre kaçak rakı, 5 litre kaçak viski, 45 ml. alkol esansı ve alkol yapımında kullanılan çok sayıda aparat ele geçirilmiş olup; olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.