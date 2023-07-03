Sinop’ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde protokol tarafından denize çelenk bırakıldı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları Sinop’ta İskele mevkii Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine vurgu yapan Sinop Liman Başkanı Uğur Uzunoğlu, 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren Denizcilik ve Kabotaj Kanunu hakkında bilgiler verdi. Uzunoğlu, "Mavi vatanda bayram coşkusu Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilip 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Denizcilik ve Kabotaj Kanunu ile Türk milleti denizlerimizde egemenlik hakkını kazanmış ve bu tarihi Denizcilik Bayramı olarak kutlamaya başlamıştır. 1. Dünya Savaşı’nın sonunda büyük kayıplar vererek başlattığı kurtuluş mücadelesi ile tekrar güç kazanan ülkemiz için Kabotaj Kanunu bağımsız Türkiye’nin denizlerde de egemen olduğunun açık bir göstergesi ve bunun tüm dünyaya ilanı olmuştur. Bu sebeple 1926 yılından beri 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak her yıl büyük bir sevinçle kutlanmaktadır. Toplumumuzun çoğunluğu tarafından yeteri kadar bilinmeyen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın daha etkin kutlanması ve anılması, deniz sevgisi ve kültürünün oluşturulması denizcilik açısından zengin bir potansiyele sahip Türkiye denizciliğinin en iyi şekilde değerlendirilerek dünya denizciliğinde hak ettiği yere ulaştırılması, denizcilik, deniz turizmi, gemi inşa ve tersanecilik, balıkçılık ve deniz taşımacılığı konularında bütün vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi, denizlerimizin kıyı ve sahillerimizin önemini daha iyi kavramamız gerekmektedir. Başlatılan eğitim ve denetim seferberliği ile hayal bile edilemeyen başarılar gerçekleştirilmiş, Türk bayraklı gemiler kara listeden önce gri listeye daha sonrada beyaz listeye geçmesi sağlanmıştır. Yayınlanan rapora göre 2010 yılı sonu itibariyle Türk bayrağının beyaz listedeki başarısını sürdürerek devam ettiği görülmektedir. Büyük Önder Atatürk’ün söylemiş olduğu ‘En güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye endüstrisi, ticareti ve sporuyla en ileri denizci millet yetiştirme kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten yararlanmayı bilmeliyiz. Denizciliği Türk’ün milli ülküsü olarak saymalı ve onu az zamanda başarmalıyız sözünden hareketle 1 Temmuz Denizcilik Bayramı’nın 97’inci yıldönümü nedeniyle Türkiye’nin denizci bir ülke haline getirilmesi ve dünya denizciliğinde layık olduğu yere ulaşabilmesi için çaba sarf eden denizcilerimiz ve hepinizin bayramını kutlarım" dedi.

Ardından tekne ile denize açılan Vali Erol Karaömeroğlu ve diğer protokol üyeleri, Sinop açıklarında deniz şehitlerinin ruhuna dua okuyarak denize çelenk bıraktı.