Sinop’ta jandarmadan kaçak avlanmaların önlenmesi amacıyla Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı’nda dronlu denetim yapıldı.

Sinop’ta jandarmadan kaçak avlanmaların önlenmesi amacıyla Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı’nda dronlu denetim yapıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı’nca kaçak avlanmaların önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor. Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı bölgesinde ‘Kara Avcılığı ve Su Ürünleri Kanunu’ çerçevesinde Sarıkum Gölü içerisinde barınan hayvanlara yönelik yasaklı avcılık faaliyetine yönelik dron ile havadan denetim ve kontrol yapıldı. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı kaydedildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik her türlü önleyici faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.