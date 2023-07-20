Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sinop Organize Sanayi Bölgesi’nde(OSB) faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışan 60 kadın işçiye KADES hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından OSB’de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışan 60 kadın vatandaşa 6284 sayılı Kanun ve Kanun kapsamında sunulan hizmetler anlatılarak Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca kadınların telefonlarına KADES uygulaması yüklendi.