Sinop genelinde ilk kez Türkeli ilçesine bağlı Çatakörencik köyünde üretilmeye başlanan yaban mersini, ikinci kez bereketli bir hasat dönemi geçirdi.

İlçeye bağlı Çatakörencik köyünde üretilmeye başlanan ve 30 dekarlık alandan 50 dekarlık alana çıkarılarak üretimi sürdürülen yaban mersininde ikinci hasat yapıldı. Üretici Kadir Demirel yaptığı açıklamada, bu yıl hedefledikleri 1,5 tonluk verimi elde ettiklerini belirterek, “Yaban mersinini Sinop genelinde ilk kez ilçemizde üretimine başlamaktan ve her geçen gün belirlediğimiz hedeflere birer birer ulaşmaktan dolayı mutluyuz. Üretimine başladığımız ve bu yıl ikinci hasat dönemini geçirdiğimiz yaban mersini üretimi, 2000 yılından itibaren ülkemizde de yetiştirilmeye başlandı. Karadeniz’in ekolojik yapısı meyvenin yetişmesine oldukça uygun olduğu için son yıllarda üretimde bir artış söz konusu. Türkiye’de ve dünyada özellikle dondurma, pasta, meyve suyu, çay ve unlu mamuller yapımında ve ilaç sanayisinde kullanılıyor” dedi.

Gün geçtikçe daha çok verim elde edildiğini belirten Demirel, “İlerleyen günlerde ilçemiz ve bölgemize ekonomik anlamda katmadeğer sağlayacak bir üretim söz konusu. Şuanda 5 kişilik istihdam sağlıyoruz. Bu sayı, gün geçtikçe verimin artmasıyla daha da artacak. Önümüzdeki dönemlerde alımı için hazırlıklarını yaptığımız soğuk hava deposu, paketleme hizmetleri ile istihdam ve tesisleşme anlamında önemli bir adım daha atmış olacağız. Üretim alanımızda hiçbir kimyasal ilaç kullanmamakla birlikte organik sertifikalı üretim yaptığımızı da ifade etmek istiyorum.”

“Türkeli’de 3 bahçe daha kurulacak”

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde, Dünya Bankası finansmanıyla bu yıl Türkeli ilçesinde 3 bahçenin daha kurularak, yaban mersini üretimine başlayacağını belirten Demirel, “Bu üretimle birlikte hem biz kazanacağız, hem de memleketimiz. İlçemizin yaban mersini ile ismi neden anılmasın? Her geçen gün ekonomik nedenlerle göç veren ilçemizde gençlerimize yeni bir umut, yeni bir meslek sağlamak adına biz de tecrübelerimizi, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşıyoruz ve başarılı olduğumuza inanıyorum.”