Sinop’ta Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle iki önemli proje hayata geçiyor. "Lakerda ve Su Ürünleri Üretim Tesisi Projesi" ile "Boyabat Tekno Zanaart Projesi" için iş birliği protokolleri imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında toplamda 8,5 milyon TL’lik yatırımla gerçekleştirilecek olan "Lakerda ve Su Ürünleri Üretim Tesisi Projesi" ile "Boyabat Tekno Zanaart Projesi" için iş birliği protokolü imza töreni düzenlendi. Sinop Valiliği toplantı salonunda Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında gerçekleştirilen törene Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, İl Koordinatörü Halil İbrahim Kırlı, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş ve paydaş kurumların temsilcileri katıldı.

Lakerda ve Su Ürünleri Üretim Tesisi Projesi hakkında konuşan Vali Özarslan, "Bu projenin yüzde 75’lik kısmı olan 3 milyon 43 bin lirası Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansımız tarafından karşılanacaktır. Geri kalan yüzde 25’lik kısım olan 1 milyon 14 bin Türk Lirası, projenin sahibi olan Sinop Ticaret ve Sanayi Odası tarafından karşılanacaktır. Bu proje ile Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte bu işletme ortak bir hedef için bir araya gelmiş olacak ve kazan kazan hedefiyle de ortak bir ürün ortaya çıkaracaklar. Burada en önemlisi de kadim bir üretimimiz olan lakerda olacaktır. Burada kadın istihdamını arttırmayı temel hedef koyarken, yaklaşık ilk başlarda 10 dezavantajlı kadınımızı ve proje sonunda da 40 kadın çalışanımızı istihdam etmeyi hedefliyoruz. Temel amaç, Sinop’umuzu lakerda ve su ürünleri konusunda üretim merkezi yapmaktır" dedi.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, "Bu ürünün merdiven altı üretiminden ziyade herkes tarafından bilinen kurallar çerçevesinde üretilmesi, eğitilmiş nitelikli insanların da bu işte yer alabilmesi için yine SOGEP kapsamında bir proje hazırladık. 4 milyonluk bir bütçe ile kadınların daha çok istihdam edildiği ve 3 bin yıllık tarihi varlığına sadık kalmak suretiyle lakerdanın bir endüstriyel ürün olarak üretilmesine imkan sağlayacak bu projeyi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Umarım, proje hedefine en kısa zamanda ulaşır ve Sinop’a yakışır bir şekilde sonlandırılır" diye konuştu.

"Ülkemiz adına ilk"

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ise, "Her sektörde olduğu gibi katma değerli ürünleri üretmek ve piyasaya arz etmek, o ilin, o yörenin ekonomisine olan katkısını artırıyor. Lakerda da bunlardan bir tanesi. Bu projeyle birlikte hem ilimizde standart bir üretimi yakalamak hem de bunun markalaşmasına vesile olmak istiyoruz. Ticaret ve Sanayi Odamızın sunmuş olduğu proje de bunları kapsıyor. Bu anlamda üretilecek ürünlerimizin hem yurt içinde daha geniş bir ağa sahip şekilde satışa sunulması hem de uluslararası boyutta ihracata konu bir ürüne dönüşmesi hedefler arasında yer alıyor. O anlamda, bu projeyi ilk başlangıç adımı olarak değerlendirebiliriz. Daha önce ilimizde coğrafi işaret alması noktasında Ticaret ve Sanayi Odamızla bir çalışma yürütmüştük. Şu an Avrupa Birliği’nde de dosyamız ilerliyor. Deniz ürünleri konusunda ülkemizde çok fazla coğrafi işaret alan bir ürünümüz yok, çok az sayıda ürünümüz var. Sinop’ta tescil edildiğinde, Sinop lakerdası Türkiye genelinde üçüncü ürün olmuştu. Bu anlamda Avrupa Birliği’nde de bir başarı elde edersek, ülkemiz adına ilk olma özelliğini taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Boyabat Tekno Zanaart Projesi

Daha sonra Boyabat Tekno Zanaart Projeleri hakkında açıklama yapan Vali Özarslan, "Projemiz Boyabat Kaymakamlığımız öncülüğünde Boyabat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ortaklığında Kuzey Kalkınma Ajansımız tarafından desteklenmektedir. İlimizde 12 adet coğrafi tescil almış ürünümüz bulunmaktadır. Bunun 6’sı gıda sektöründe, 6 adeti ise el sanatlarıdır. İşte buradaki şu anda Boyabat Tekno Zanaart Projemizin öznesi, ana konusu el sanatlarıyla ilgilidir. Burada Anadolu’dakiler SOGEP kapsamında temel amaç yerele mal olmuş geçmişten gelen bir ürünümüzü, ürün tekniğini yaşatmak, geliştirmek ve bu ürünü teknolojiyle buluşturup bir katma değer oluşturmak. Bu projenin içerisinde dezavantajlı olan özellikle kadınlarımızı, engellilerimizi istihdam etmek ve toplumla kaynaştırmak temel amaç" şeklinde konuştu.

Boyabat Kaymakamı Enver Yımaz, "Projemizde amacımız, dezavantajlı dediğimiz kesimlerin daha çok istihdam edilebilirliğini sağlamak. Projemizin temel amaçlarından bir tanesi, bizim tescilli ürünümüz olan Boyabat çemberinin daha hızlı dokunabilir olmasını sağlamak. Bu süreç içerisinde de çok kıymetli hanımefendilere başta girişimcilik eğitimleri olmak üzere birçok eğitim vereceğiz. Yine projemizin temel bileşenlerinden bir tanesi, hanımefendilerin kıymetli emekleriyle ürettikleri ürünleri pazarlayabilecekleri, Boyabat Öğretmenevi önünde küçük de olsa bir pazarlama alanı açmayı planlıyoruz. Ayrıca, engelli vatandaşlarımızın kullanabileceği bir engelsiz kafe yapmayı da planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son olarak konuşan KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç de, "Toprağın bereketi, mutfağın birikimi ve ellerin becerisi’ şeklinde üç tema çerçevesinde, Anadolu’daki ürünlerimizi markalaştırma gayreti içerisindeyiz. 2024 yılında ’Anadolu’dakiler’ programının tanıtımı gerçekleşti. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürüyen bir projemiz var. Yine Sayın Bakanımız Mehmet Fatih Kaçır tarafından bu programda SOGEP Anadolu’dakiler çağrısı ilan edilmişti. Bu kapsamda Boyabat Kaymakamlığımızın sunmuş olduğu ’Boyabat Tekno Zanaat Projesi’, SOGEP Anadolu’dakiler kapsamında desteklenmeye hak kazandı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolleri imzalandı.