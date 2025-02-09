Sinop’un Gerze ve Dikmen ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm özel ve resmi okullarda, özel eğitim kurumlarında 10 Şubat Pazartesi günü taşımalı eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Sinop Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan meteorolojik değerlendirme sonrasında oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Gerze ve Dikmen ilçelerinde, Taşıma Yolu İle Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında olan tüm özel ve resmi okullarda, özel eğitim kurumlarında, 10 Şubat Pazartesi günü taşımalı eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Taşımalı eğitim-öğretim kapsamında görev yapan kamu görevlisi engelliler ve hamileler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan 10 Şubat Pazartesi günü bir gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Karla mücadele çalışmaları

Ayrıca, Sinop il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan yerleşim birimlerinde kar temizleme çalışmaları devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışının etkili olduğu 4 gün boyunca 9 ilçede 116 personel ve 48 iş makinesiyle kar küreme ve yol genişletme çalışmaları yürüttü. 4 bin 260 kilometrelik alanda kar küreme çalışması yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi’nden gelen talepler üzerine 27 hastanın da hastanelere ulaştırılmasını sağladı, ayrıca farklı bölgelerde 25 cenaze için de yol açma işlemi gerçekleştirdi.