Sinop’ta jandarma ekiplerince 2023 yılı Ocak ve Şubat ayında toplam 52 aranması bulunan hükümlü şahıs yakalandı.

Sinop’ta jandarma ekiplerince 2023 yılı Ocak ve Şubat ayında toplam 52 aranması bulunan hükümlü şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 2023 yılının ilk iki ayında Sinop İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonlarda, 52 hükümlü şahsın tespiti yapılıp yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.