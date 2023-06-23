Sinop’ta ihracat geçen yılın Mayıs ayına göre yüzde 55.8, ithalat da yüzde 106.2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri, Mayıs 2023 haber bültenini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre Sinop’ta ihracat geçen yılın Mayıs ayına göre yüzde 55,8 artış gösterdi.

2023 yılı Mayıs ayında Sinop’tan yapılan ihracat 2 milyon 427 bin dolar olarak açıklandı. Mayıs ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,8 arttığı görüldü. Sinop’un 2023 yılı Mayıs ayındaki ithalatı ise 981 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106,2 arttı.

Dış ticaret hacmi 3,4 milyon dolar oldu

Mevcut aydaki ithalat ve ihracat verileri toplanarak hesaplanan dış ticaret hacmi, Mayıs ayında 3 milyon 408 bin dolar oldu. En fazla ihracat “çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı” ürün grubunda gerçekleşti. Mayıs ayında Sinop’tan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 42 farklı ürün grubundan ihracat yapıldı. İthalat ise 35 farklı ürün grubunda oldu. İhracatta ilk sırada Romanya, ithalatta ilk sırada Çin yer aldı.

Mayıs ayında Sinop’tan 65 farklı ülkeye ihracat, Sinop’a 18 farklı ülkeden ithalat gerçekleşti.