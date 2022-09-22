Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu Dikmen ilçesinde hakkında dört ayrı hırsızlık suçundan toplam 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü şahıs yakalandı. Şahıs karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Sinop’un Dikmen ilçesinde hakkında dört ayrı hırsızlık suçundan 24 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

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