Sinop’ta Ramazan ayı nedeniyle bir fırında hayırsever vatandaş tarafından başlatılan ‘askıda pide’ uygulaması ile ihtiyaç sahibi aileler günlük ücretsiz pidesini alıyor.

Sinop’ta Ramazan ayı nedeniyle bir hayırsever, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak ve yüzlerini güldürmek için örnek bir davranışa imza atarak ‘askıda pide’ uygulaması başlattı. Osmanlı geleneği olan uygulamayı gören vatandaşlar, ismini gizleyen hayırsevere teşekkür etti.

"Her yere örnek olsun dedik"

Başlatılan bağış kampanyasını anlatan Fırıncı Orhan Özdoğru, “Vatandaşın birinin gönlünden doğmuş, ’böyle bir şey yapalım’ dedi, tamam kardeşim dedik, her yere örnek olsun dedik başlattık. Bütün fırınlarda da inşallah bunu uygularlar. Yetmediği yerde biz ilave yapacağız, askıdakiler bittikçe asıyoruz ilave ediyoruz. İlimizde de fakir var, yok diyemeyiz. Meblağlar da yükseldi, çiftli pide 15 TL, tekli 7,5 TL oldu” diye konuştu.

Önceki yıllarda birçok yerde askıda ekmek uygulamasının olduğunu ancak bu sene görülmediğini söyleyen Özdoğru, “Örnek olarak biz de başlamış olduk, inşallah sonu iyi gider. Kimi Allah razı olsun diyor, dua ediyorlar kimi de alıp gidiyor” dedi.

İftar için fırından ekmek almaya gelen vatandaşlar ise “Çok düşünceli ve geçmişimize yakışan bir davranış, Allah razı olsun. İhtiyacı olanlar için çok güzel bir davranış, diğer fırınlardan da bekliyoruz” diye konuştu.

Bora Türk ise çok güzel bir davranış olduğunu belirterek bağışı yapan kişiye herkes adına teşekkür etti.