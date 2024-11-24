Sinop’un Boyabat ilçesi Darıözü köyünde rahatsızlanan bir vatandaş, karla kapanan yolun İl Özel İdaresi ekiplerince açılmasıyla sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Olay, Boyabat’a bağlı Darıözü köyü Elmacık yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan bir vatandaş aniden fenalaştı. Durumun 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunun kapalı olması ekiplerin bölgeye ulaşmasını engelledi.

Durumun İl Özel İdaresi ekiplerine bildirilmesi üzerine, karla mücadele ekipleri kısa sürede yol açma çalışmalarına başladı. Zorlu çalışmaların ardından sağlık ekipleri hastaya ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Hasta, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.