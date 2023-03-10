Sinop’ta hafta sonu için meteorolojiden lodos ve kuvvetli fırtına uyarısı verildi, AFAD ise ağaç devrilmeleri, çatı uçmaları ve baca zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Sinop’ta cumartesi ve pazar günü için lodos ve fırtına beklendiği kaydedildi. Meteoroloji ve AFAD’dan vatandaşlara, yaşanabilecek bazı olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Rüzgarın bölgemizde cumartesi ve pazar günleri güneyli yönlerden lodos, fırtına, hamleli kuvvetli fırtına ve yüksek kesimlerde hamleli tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

AFAD ise Sinop’ta yaşayan vatandaşlara kısa mesaj yoluyla uyarıda bulundu.