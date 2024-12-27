Sinop’ta fahiş fiyat artışının önlenmesi ve etiket kontrollerinin yapılması amacıyla gıda denetimi gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleri ve Boyabat Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Boyabat ilçesinde faaliyet gösteren 18 markette 473 ürünün denetimi yapıldı. Haksız fiyat artışları ile fiyat etiketlerinde yer verilen göstermelik, aldatıcı ve yanıltıcı indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Vatandaşların, fahiş fiyat veya yanıltıcı etiket durumuyla karşılaşmaları halinde şikayetlerini ALO 175 Tüketici Destek Hattı’na, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi’ne (HFA) ve CİMER üzerinden ya da yazılı olarak Ticaret İl Müdürlüğü’ne iletebileceği ifade edildi.