Kendisini sınava yetiştiren polislere teşekkür eden genç kız sevinçle sınava girdi.

Tüm Türkiye KPSS sınavı için sabah saatlerinde yola koyuldu. Sinop’ta sınava gireceği okula gidecek araç bulamadığı için panikleyen genç kız, polislerden yardım istedi. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus ekipleri harekete geçerek genç kızı sınavın başlamasına 5 dakika kala okula yetiştirdi.

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