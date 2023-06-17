Sinop’ta 1946 yılında başlatılan geleneksel Bektaşağa Panayırı başladı. Panayır dron ile görüntülendi.

Kentin önemli bir kültürel mirası haline gelen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bektaşağa Panayırı ve Hıdrellez Şenlikleri, büyük bir katılımla başladı. 17 Haziran’da başlayıp 18 Haziran’da sona erecek panayır, büyük ilgi görüyor.

Bektaşağa Köyü Muhtarı Ercan Göçgün, ”Bugün başlayan panayırın asıl yoğunluğunun yarın olmasını bekliyoruz. Fakat bugünden itibaren bile yoğun ilgi var” ifadelerini kullandı.