Sinop’ta başlatılan ‘Geleceğin Liderleri Yetişiyor Projesi’ ile öğrenciler, münazara etkinlikleriyle iletişim ve liderlik becerilerini geliştiriyor.

Sinop’ta öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, iletişim becerilerini artırmak ve liderlik potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla ‘Geleceğin Liderleri Yetişiyor Projesi’ hayata geçirildi. Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda proje kapsamında düzenlenen münazara etkinliğine katıldı. Etkinlikte, 6. sınıf öğrencileri ‘Eğitimde çevre önemlidir’ ve ‘Eğitimde aile önemlidir’ konularında münazara yaparken, 7. sınıf öğrencileri jüri olarak görev aldı. ‘Çatışmıyoruz; tartışıyoruz’ temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin eleştirel düşünme, ifade yeteneği ve takım çalışması gibi becerileri geliştirildi.

Etkinlikte konuşan Vali Özarslan, gençlerin ülkenin yarınları olduğunu vurgulayarak, “Gençlerin düşünen, sorgulayan ve kendilerini doğru ifade edebilen bireyler olarak yetişmesi için bu tür projeler büyük bir fırsattır. ‘Geleceğin Liderleri Yetişiyor Projesi’, yalnızca gençlerimizin iletişim becerilerini geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda liderlik özelliklerini keşfetmelerine de olanak sağlayacaktır. Projede amaç kazanmak değil. Önemli olan kendini ifade edebilme ve karşı fikre karşı argümanlar geliştirebilir yetisini öğrencilerimize kazandırmak. Alışık olmadıkları, yabancı oldukları ortamlarda etkili, ikna edici becerileri olan toplum konuşmacılarını okul çağlarında yetiştirmek. Kısacası toplumsal liderlik istidadı olan öğrencilerimize katkı vermek, onları keşfetmek ve onların kendi sesini, kendi doğal yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamak. Proje sonrasında, gerek münazara takımının üyesi olarak katılan çocuklarımız gerekse soru sorarak ve oy vererek aktif dinleyici olarak katılan öğrencilerimiz; özgüvenlerini yaşadıkları sürece hep yanlarında taşıyacaklardır. Bu tür etkinliklerin devamlılığını sağlamak ve gençlerimizin gelişimini desteklemek en önemli önceliklerimizden biri olacaktır” dedi.