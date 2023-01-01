Sinop’ta yılbaşı gecesi misafirliğe gittiği arkadaşının evinde gece balkondan düşen ve kimsenin fark etmediği şahıs, sabah apartmanın önünde ölü bulundu.

Sinop’ta yılbaşı gecesi misafirliğe gittiği arkadaşının evinde gece balkondan düşen ve kimsenin fark etmediği şahıs, sabah apartmanın önünde ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde Gelincik Mahallesi Acar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yılbaşı gecesi bir apartmanın ikinci katında oturan arkadaşına misafirliğe giden Can Demirtaş (31), gece saatlerinde evin balkonundan beton zemine düştü. Düştüğünü kimsenin görmediği şahsı mahalle sakinleri sabah fark ederek, durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demirtaş’ın öldüğünü belirledi. Şahsın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Sinop Belediyesi cenaze nakil aracı ile Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.