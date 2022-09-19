Sinop’ta 19 Eylül Gaziler Günü yoğun katılım ile düzenlenen törenle kutlandı.

Sinop’ta 19 Eylül Gaziler Günü yoğun katılım ile düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Meydanı Atatürk Anıtı önünde Atatürk anıtına çelenklerin sunulması ile başlayan tören devamında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen tarafından yapıldı. Özgen, “Bu günleri görmemizde ve huzur içinde yaşamamızda sizlerin payı asla ölçülemez. Hizmetleriniz ve fedakârlıklarınız ebediyete kadar unutulmayacaktır. Sizler büyük Türk milletinin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğümüzün teminatısınız. Devletimizin ebediyete kadar varlığını sürdürebilmesi için hep beraber aynı gayreti sarf edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Törende Necmettin Erbakan Mesleki Teknik Lisesi 10. Sınıf Öğrencisi Eren Kesgin tarafından ‘Gazilerimize’ adlı şiir ile Jandarma Teğmen Hüseyin Kaplan tarafından ‘Yaşasın Kahraman Gazi’ adlı şiir okundu.

Törene, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen ile şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen tören sonrası Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği protokol tarafından ziyaret edildi.