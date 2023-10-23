Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde “Fotoğraf ve Resim” konulu sergi açıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sabahattin Ali Kültür Merkezi’nde “Fotoğraf ve Resim” konulu sergi düzenlendi. Serginin açılışına Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop Belediye Başkan Vekili Hüseyin Minoğlu, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışında konuşan İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür etti. Çetiner, “Sergimizde okullarda öğrencilerimiz yapmış olduğu resimlerle birlikte birim faaliyetlerimizin yer aldığı fotoğraflar bulunuyor. Sergimizi ziyaret edenlere kurulan stantlarımızda bilgiler veriliyor ve araç gereçlerimizin tanıtımı yapılıyor” dedi.

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan da konuşmasında, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın burada olduğu sanatla, kültürle, resimle, fotoğrafla bütünleştirmek, onlara güzel sanatları kazandırmak gelecekle ilgili temel bir hizmetimiz olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ’Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş gibidir’ gerçeğiyle hareket ederek çocuklarımızı sporla, sanatla ve kültürel etkinliklerle buluşturuyoruz, buluşturmaya da devam edeceğiz. Bu serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kurdele kesiminin ardından davetliler sergiyi gezdi.