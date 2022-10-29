Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıl dönümü akşamı Sinop’ta fener alayı düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte 120 metrelik Türk bayrağı açıldı, kutlamalar Moğollar konseriyle devam etti.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıl dönümü akşamı Sinop’ta fener alayı düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte 120 metrelik Türk bayrağı açıldı, kutlamalar Moğollar konseriyle devam etti.

Sinop’ta Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları akşam saatlerinde de devam etti. Sakarya Caddesi üzerinde düzenlenen fener alayına binlerce vatandaş katıldı. Vatandaşlar bando eşliğinde açılan 120 metrelik Türk bayrağıyla yürüdü. Kutlamalar, Sabahattin Ali etkinlik alanında Sinop Belediyesi’nce düzenlenen Moğollar konseri ile devam etti.

Birbirinden değerli parçaların seslendirildiği konserde sahneye çıkan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, tüm katılımcıların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Ayhan, “Bugün Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 99. yılı. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e dönüşümüzün 99. yılını, ilk günkü coşkuyla kutluyoruz. Bize bu güzel vatanı ve bu güzel rejimi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

Başkan Ayhan, Moğollar grubu kurucularından Cahit Berkay’a günün anısına Sinop’un sembolü olarak kotra hediye etti. Cahit Berkay ise konseri düzenleyen Başkan Barış Ayhan’a teşekkürlerini dile getirerek, “Biz hep şunu söylüyoruz gönlümüzden, bundan başka Türkiye yok. Biz hep bildiğimiz yoldan, sevgimizden vazgeçmeyeceğiz. Bizler minnettarız Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına” diye konuştu.