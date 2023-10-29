Sinop’ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı kutlamaları sebebiyle fener alayı düzenlendi.

Sinop Hükümet Konağı önünden başlayan fener alayı, İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde son buldu. Fener alayına Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma komutanı Ferhat Kuran, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.