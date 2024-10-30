Sinop’ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılı kutlamaları sebebiyle fener alayı düzenlendi.

Sinop, Cumhuriyet’in 101.yılını coşkuyla kutladı. Her yıl düzenlenen fener alayı bu yıl da geniş bir katılım ile gerçekleşti. Bayram sevincini yaşayan vatandaşlar, ellerinde ay yıldızlı bayraklar ile sokaklara akın etti. Genç yaşlı yüzlerce kişinin katıldığı fener alayı Sinop Hükümet Konağı önünden başladı, İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde son buldu. Fener alayına Sinop Valisi Mustafa Özarslan, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şakir Taşdemir, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkeli’de fener alayı

Türkeli ilçesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Köprübaşı mevkisine kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca polis araçları siren çaldı, protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile korteje eşlik etti. Düzenlenen etkinliğe, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, Belediye Başkanı Veysel Şahin, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.