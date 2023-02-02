Sinop’ta bir evden 2 bin 250 euro ve 9 bin 260 TL çalan hırsız yakalandı.

Sinop’ta bir evden 2 bin 250 euro ve 9 bin 260 TL çalan hırsız yakalandı.

Sinop’un Türkeli ilçesinde meydana gelen "evden hırsızlık" olayı ile ilgili, Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sinop Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahıs tespit edildi. Yapılan operasyon sonucu şüpheli yakalandı. Zanlının yapılan üst aramasında 2 bin 250 euro ve 9 bin 260 TL para ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.