Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından hayata geçirilen "Sinop’ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması için Teknik Destek Projesi" kapsamında, "Etkili İletişim Becerileri Yöntemleri" eğitimi gerçekleştirildi.

12-14 Mart tarihleri arasında Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleşen eğitimlerde her gün farklı konu başlıklarıyla katılımcılara etkili iletişim teknikleri, doğru sunum yapma becerileri ve dijital araçları kullanarak güçlü bir iletişim ağı oluşturma konularında önemli bilgiler verildi.

Eğitimin son gününde Eğitmen Pınar Alkan tarafından, "Temel Medya ve Djital İletişime Giriş" konulu eğitim gerçekleşti.

Eğitimde katılımcılara iletişim becerilerinin yanı sıra dijital medya ve iletişimin temelleri hakkında da bilgi verildi. Alkan, iletişim ve sunum becerilerinin, hem geleneksel medya hem de dijital platformlarda nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğini katılımcılara aktardı. Ayrıca, dijital dünyada etkili medya kullanımı, sosyal medya yönetimi ve çevrimiçi içerik üretimi gibi temel dijital iletişim konuları da ele alındı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından düzenlenen bu eğitimlerin, Sinop’taki sektörel rekabetçiliği artırma ve dijital çağda daha güçlü bir iletişim ağı oluşturma adına büyük bir adım olduğu vurgulandı.

Eğitim sonunda, katılımcılara, katılım belgeleri takdim edildi. Eğitime, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.