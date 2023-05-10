Sinop’ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kutlama programı çerçevesinde çelenk töreni düzenlendi.

Sinop Valiliği bünyesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kutlama etkinlikleri başladı. Eski otogar mevkisinden başlayarak bando eşliğinde pankartlar açılarak Hükümet Meydanı’na yürüyüş gerçekleşti.

Valilik önündeki Atatürk heykeline çelenk bırakılmasının ardından konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş, engellilerin sosyal ve ekonomik yönden karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek ve çözüm bulmak adına her yıl 10-16 Mayıs günlerinin Engelliler Haftası olarak kutlandığını dile getirdi. Keleş, “Sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımız, toplumumuz için birer güç kaynağıdır. Engelli vatandaşlarımızın geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak imkânlar oluşturulması, onların yaşamlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılması yalnızca engelli vatandaşlarımızı değil tüm toplumu mutlu edecektir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak engellilerin kendi kendilerine yetebilmeleri, meslek edinip üretken hale gelmeleri ve çevreyle sağlıklı ilişkiler kurarak topluma katılmaları yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Unutmayalım ki bizler hep birlikte varız, hep birlikte bir ülkeyiz” dedi.

Düzenlenen törene Sinop Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Türkiye Sakatlar Derneği(TSD) Sinop Şubesi üyeleri, kamu kurum ve kuruluş amirleri ve özel eğitim öğrencileri katıldı.