Sinop’un Demirci köyünde bozuk yol nedeniyle tekerlekli sandalyesiyle evine ulaşmakta zorluk yaşayan ailenin evinin kapısına kadar asfalt serildi.

Sinop’un Demirci köyünde bozuk yol nedeniyle tekerlekli sandalyesiyle evine ulaşmakta zorluk yaşayan ailenin evinin kapısına kadar asfalt serildi.

Demirci köyündeki müstakil evinde yaşayan engelli Duran Karasu (66) ve engelli kızı Nuran Karasu (36), mahallesinin bozuk olan yolu nedeniyle tekerlekli sandalye ile evine girip çıkmada zorluk yaşıyordu. Durumu İl Özel İdaresi’ne bildiren aile için harekete geçen Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, engelli ailenin mağduriyetini gidermek adına ana yoldan başlayarak evinin kapısına kadar asfalt serdi.

Mahallesinde toprak yol olduğundan evine gidip gelmekte zorlandığı ifade eden Duran Karasu, “Özellikle kışın yağmurlardan dolayı evimin önü çamur oluyordu. Bu yüzden tekerli sandalye ile zorlanıyordum. Bu talebimi yetkililere ilettim. Sağ olsunlar, gelip sorunu çözdüler. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.