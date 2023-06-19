Sinop Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi El Sanatları sergisi açıldı.

Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezinde açılışı yapılan sergiye Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Eşi Filiz Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Eşi Hanife Ayhan ve vatandaşlar katıldı. Sergide Sinop Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi üyelerinin 1 yıl boyunca yaptığı el emeği ürünler sergilendi.

Sergi hakkında bilgiler veren Sinop Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Fatma Ustacan; “Kent konseyimizin engelli meclisi yönetim kurulu üyeleri 1 yıl boyunca kurs gördüler. Kent konseyi yürütme kurulumuzda Nermin hocamız var. Kendisi usta öğretici. Gönüllü olarak engelli meclisimizdeki arkadaşlarımıza kurslar verdi. Yaptıkları ürünleri paylaşmak istediler. Sergi yapmak istediler. Sergimizi açtık. Gerçekten derler ya “Allah bir taraftan alıyor, bir taraftar veriyor” diye. Çok becerikliler. Sergide çantalar, cüzdanlar telefonluk, mefruşat, şapka gibi ürünler var. Burada satış yapmıyorlar. Satışları sahilde kurulan stantlarda yapıyorlar. Ürünlerden almak isteyen olursa sahilde stantlardan temin edebilirler. Sergi 2 gün açık kalacak. Sergiye ise ilgi yoğun” dedi.

Sinop Belediyesi Engelli Meclisi Başkanı Gül Ustabaş Genç ise; “Engellilerin daha aktif olması için, yeteneklerinin değerlendirilmesi için Nermin hocamız öncülüğünde kurslar açtık” ifadelerine yer verdi.