Sinop’ta düzenlenen “Edebiyat, Tarih ve Müzik Akşamları” etkinlikleri kapsamında, Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit Han dönemi ve bu dönemde Sinop’un tarihi ele alındı.

Sinop Gençlik ve Spor Müdürlüğü Meydankapı Genç Ofis’te gerçekleştirilen etkinliğe, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Vali Yardımcısı Abdullah Yüksel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıza Bayrak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, Sinop Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, akademik ve idari personel, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Yazıcı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda, İstanbul Üniversitesi tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Örenç ve Sinop Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fırat Küskü, Sultan II. Abdulhamit Han döneminin Sinop’a etkilerini derinlemesine ele aldılar. Konuşmalarında, dönemin sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarının yanı sıra Sinop’un tarihsel gelişimi üzerine de kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Etkinlik, Sinop Üniversitesi Müzik Öğrenci Topluluğu’nun sunduğu dinleti ile devam etti.

Program teşekkür belgelerinin takdimi ile sona erdi.