Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde ‘Her Gebeye Bir Ebe Projesi’ kapsamında Ebe Polikliniği açıldı.

Açılışta konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Arslan, Ebe Polikliniği’nin, kadın sağlığı, doğum öncesi ve sonrası bakım hizmetleri, aile planlaması gibi önemli alanlarda kadın sağlığına katkı sağlayacağını ifade ederek, "Kadınlarımızın sağlığını her zaman öncelikli tutuyoruz. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılan ve ‘Doğal olan Normal Doğum’ eylem planı içerisinde ye alan ‘Her Gebeye Bir Ebe Projesi’ ile anne adaylarımızın gebelik ve doğum konusunda sağlıklı bilgilendirerek Sinop’taki kadınlarımızın daha kaliteli ve uzmanlaşmış hizmet almasını sağlayacağız" dedi.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekim Dr. İlham Gafarlı ise polikliniğin açılmasıyla birlikte, daha fazla kadının sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğini ve ebelerin rolünün, toplum sağlığında önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Ebe Polikliniği’nin kadınların doğum süreci ile ilgili her türlü sorusuna cevap verebileceğini, onları bilgilendirecek ve gerektiğinde yönlendireceğini belirten Gafarlı, bu adımın hem kadın sağlığını iyileştirmeyi hem de gelecekteki doğum süreçlerini daha sağlıklı hale getirmeyi amaçladığını ifade etti.

Ebe Polikliniği’nin uzman ebeler ve sağlık personeli tarafından hizmet vereceği ve özellikle gebelik takibi, doğum öncesi danışmanlık, doğum sonrası izleme gibi pek çok önemli hizmetler sunacağı belirtildi.