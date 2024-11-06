Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göç İdaresi Müdürlüğü personeli ile birlikte il merkezinde düzensiz göçle mücadele kapsamında ortak kontrol faaliyetinde bulundu.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ve Göç İdaresi Müdürlüğü personelleri tarafından düzensiz göçmenlerin tespit edilmesine yönelik olarak belirlenen bölgelerdeki işletmelerde denetim gerçekleştirildi. Ekipler, toplamda 29 kişinin kimlik ve durum sorgulamasını yaparken, işletmelerde detaylı incelemelerde bulundu.

Denetimlerde herhangi bir suç ya da suç unsuruna rastlanmadığı açıklandı. Yetkililer, göçmen kaçakçılığına yönelik bu tür müşterek faaliyetlerin, Sinop genelinde düzensiz göçle mücadelede kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.