Sinop’un Erfelek ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 2 ruhsatsız silah ve mermileri ele geçirdi, 2 şahıs gözaltına alındı.

Sinop’un Erfelek ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 2 ruhsatsız silah ve mermileri ele geçirdi, 2 şahıs gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Erfelek ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan trafik denetimi sırasında, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç ve içinde bulunan 2 şüphelinin üzerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan incelemede araçta 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ile fişek ve mermileri ele geçirdi.

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu uyarınca ‘ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma’ suçundan yasal işlem başlatıldı.