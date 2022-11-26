Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan 1 araç ve içindeki 2 şahıs üzerinde arama yapıldı. Araçta 15,4 gram metamfetamin, 1,5 gram esrar, 1 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Sinop’ta şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 15 gram metamfetamin ele geçirildi.

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