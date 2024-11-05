Türkiye’nin en kuzeyi Sinop’ta sonbaharda denizle kesişen eşsiz ormanların oluşturduğu renk cümbüşü, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Karadeniz’in gözde kenti Sinop’ta sonbaharın gelmesiyle ağaçlar yeşil rengini sarı tonlarına bıraktı. Yüzölçümünün yüzde 64’ü ormandan oluşan Sinop’ta Boyabat ve Erfelek bölgesindeki ormanlarda oluşan kartpostallık manzaralar dron ile havadan görüntülendi.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, Sinop’un sonbahar turizmine uygun olduğunu belirterek, “Sonbahar, Sinop’un bence en güzel zamanlarından birisi. Biz genellikle yaz turistlerini bekliyoruz ama aslında sonbahar ve ilkbahar da çok özel. Şu anda sonbahar yaprakları ve renkleri, bütün ormanlarımızı sardı. Sinop, ormanlarla çevrili bir şehir. Çünkü, hem batıya doğru olan yollarında, yani Ayancık-Erfelek tarafında, hem de Gerze yolunda çok güzel manzaralar var. Bir tarafı deniz, diğer tarafı ormanla çevrili bu yollar, harika doğa görüntüleri sunuyor. Yürüyüş yollarımız da oldukça fazla. İnceburun, Akliman, Erfelek ve Ayancık gibi bölgelerde, bu rotaların her biri şu anda renk cümbüşüyle dolmuş durumda. Sonbahar, Sinop’un bence en güzel zamanı. Ayrıca, eğer biraz dikkatli bakarsanız, arkamızda balıkçı teknelerinin de renk cümbüşünü görebilirsiniz. Şu anda balıklarımız da avlanıyor, bu da Sinop’umuzun sonbahar turizmi için ne kadar uygun olduğunu gösteriyor. Misafirlerimiz için harika bir deneyim sunuyoruz” dedi.